Россияне целенаправленно создали гуманитарную катастрофу в Киевской области, – ОВА

Российские оккупанты совершали на Киевщине ужасающие зверства. Гражданских пытали и расстреливали, уничтожали жилые дома и это далеко не все.

После освобождения пригородов Киева весь мир увидел, что происходит в местах, где прошел "русский мир". Однако, как заявил Алексей Кулеба, оккупанты не случайно создали гуманитарную катастрофу на Киевщине, это были целенаправленные действия.

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Россияне целенаправленно создали гуманитарную катастрофу в Киевской области

В Киевской области российские войска оставили после себя сотни убитых беззащитных людей, уничтожены жилые дома и множество поврежденной инфраструктуры. Рашисты совершали настоящие зверства против мирных жителей, в частности, целенаправленно создали гуманитарную катастрофу в области.

Они уничтожили электростанции, источники тепла и водоснабжения, чтобы люди остались без света, связи и воды.

Мы обязательно все отстроим и вернем города в их безопасную жизнь. Но мы не простим ни одной смерти украинца. Светлая память погибшим. Эту боль не передать словами,

– написал Кулеба.

Смотрите видео последствий боевых действий врага в Киевской области:

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