Россияне целый день атаковали Николаев, но понесли потери

В течение дня враг пытался наступать на город Николаев. Это делали до трех БТГр 7-й десантно-штурмовой дивизии Воздушно-Десантных Войск.

Однако успеха оккупанты не добились. А наоборот понесли значительные потери, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Другие горячие направления

Кроме Николаева противник также сосредоточивает основные усилия на окружении Киева и Харькова, а также на выходе на административные границы в Луганской и Донецкой областях и создании сухопутного коридора с Крымом.

Но вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Всего за день украинские военные сбили 4 вертолета, 5 самолетов и 1 беспилотник.

Враг продолжает бросать свою технику – только одна из бригад ВС Украины захватила и использует для своих нужд около 30 единиц различных ББМ, автомобилей и танков.

– сообщили в Генштабе.

Кстати, один из самолетов был сбит под Николаевом. Двоих пилотов задержали и опросили. Они утверждают, что летели только на разведку. Но при этом их самолет был заряжен практически полным боекомплектом.

Допрос российских пилотов, сбитых под Николаевом: смотрите видео

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