Хранят ли оккупанты ядерное оружие в Крыму: в ГУР ответили

Россияне пытаются использовать временно оккупированный Крым для своих целей, хотя там с каждым днем становится все опаснее. В частности, агенты ГУР узнали, что оккупанты частично восстановили склад ядерного оружия.

Во временно оккупированном Крыму россияне частично восстановили советский склад ядерного оружия Феодосия-13. Сейчас там хранят обычные боеприпасы армии России.

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В Крыму нет ядерного оружия

Ранее, в начале 2023 года, представитель украинской разведки Андрей Черняк рассказывал, что предыдущие годы россияне работали над восстановлением склада ядерного оружия на территории временно оккупированного Крыма.

Что за склад Феодосия-13



Это советский склад ядерного оружия, который расположен в урочище Кизилташ (Красный камень) неподалеку Судака. В 1992 году Феодосию-13 рассекретили. Впоследствии атомные бомбы вывезли в Россию.

В украинской разведке сообщили, что на оккупированном полуострове пока нет объектов, на которых россияне размещают ядерное оружие. Кроме этого, там также не фиксировали случаев перевозки такого оружия.

Глава ГУР Кирилл Буданов считает Крымский мост наиболее лишней инженерной конструкцией на оккупированном россиянами Юге. Он отмечает, что мост несет, в частности, и сакральный смысл для врага.

Сейчас Крым уже не является "непотопляемым авианосцем" – теперь это неудобная территория. По мнению Буданова, сейчас россиянам не нужен Крымский мост, однако он остается частью скелета империи.