Россияне четырежды заплатят за войну в Украине, – Арестович

Война против Украины очень дорого обойдется России. Агрессор терпит невероятные потери на фронте, его экономика обваливается из-за санкций, а за восстановление Украины россияне будут платить десятилетиями.

На восстановление Украины после нападения российских оккупантов потребуются сотни миллиардов долларов. Агрессору не удастся избежать расплаты за свои деяния.

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Россияне заплатят за войну против Украины

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович сообщил, что на восстановление Украины по предварительным подсчетам требуется около 600 миллиардов долларов. Половина этой суммы – арестованное имущество россиян, а также средства готовы выделить наши партнеры. Особое финансовое содействие Украине окажут страны, которые не предоставили нам оружие для борьбы с оккупантами.

А россияне четырежды заплатят за войну в Украине. Они заплатили за создание русской армии. Они сейчас платят за ее уничтожение. Они заплатят нам репарации и деньгами, которые могли бы заработать в будущем,

– сказал Арестович.

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