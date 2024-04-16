Командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов ВСУ "АХИЛЛЕС" 92 ОШБр имени кошевого атамана Сирко Юрий Федоренко рассказал, что ВСУ, несмотря на нехватку боеприпасов, удерживают позиции в районе Часового Яра в Донецкой области. За минувшие сутки враг никаких тактических успехов не имел.
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Мы держим фронт
По словам комбата, Часов Яр – это господствующая высота, поэтому если россияне ею завладеют, то смогут взять под огневой контроль Константиновку, Дружковку и отдельными средствами Краматорск.
Однако это только планы врага, потому что Силы обороны Украины эффективно уничтожают врага. Федоренко объяснил, что обычно противник теряет 50-70% техники, которая участвует в штурмах.
Поэтому держим фронт,
– уверяет он.
Ситуация на востоке Украины
За прошедшие сутки произошло 104 боевых столкновения. Ожесточенные бои идут на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
- Лиманское направление: оккупанты 8 раз атаковал позиции наших защитников в районах Тернов и Торского Донецкой области.
- Бахмутское направление: ВСУ отбили 33 атаки в районах 7 населенных пунктов Луганской и Донецкой областей.
- Авдеевское направление: украинские защитники отбили 15 атак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Бердичи, Семеновка, Уманское и Первомайское Донецкой области.