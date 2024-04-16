Командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов ВСУ "АХИЛЛЕС" 92 ОШБр имени кошевого атамана Сирко Юрий Федоренко рассказал, что ВСУ, несмотря на нехватку боеприпасов, удерживают позиции в районе Часового Яра в Донецкой области. За минувшие сутки враг никаких тактических успехов не имел.

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Мы держим фронт

По словам комбата, Часов Яр – это господствующая высота, поэтому если россияне ею завладеют, то смогут взять под огневой контроль Константиновку, Дружковку и отдельными средствами Краматорск.

Однако это только планы врага, потому что Силы обороны Украины эффективно уничтожают врага. Федоренко объяснил, что обычно противник теряет 50-70% техники, которая участвует в штурмах.

Поэтому держим фронт,

– уверяет он.

Ситуация на востоке Украины

За прошедшие сутки произошло 104 боевых столкновения. Ожесточенные бои идут на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.