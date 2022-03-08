Да и в целом морально-психологическое состояние противника низкое. Об этом рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

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Противник деморализован через большие потери в живой силе и военной технике, – отметили в Генштабе ВСУ.

На отдельных направлениях оккупанты банально хотят убежать от службы и прибегают к дезертирству.

Потери агрессора

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины ранее также опубликовал свои данные по потере российских войск с начала нового вторжения в Украину.

Так, по сообщению штаба, потери российских военных к утру 7 марта составили:

более 11 тысяч человек личного состава

290 танков

999 боевых бронированных машин

117 артиллерийских систем

50 реактивных систем залпового огня

23 средства противовоздушной обороны

46 самолетов

68 вертолетов

454 единицы автомобильной техники

3 корабля/катера

60 цистерн топливом

7 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.