Та й в цілому морально-психологічний стан противника низький. Про це розповіли у Генеральному штабі Збройних сил України.

До слова Окупант похвалився дружині, як займався мародерством в Україні: запис розмови

Противник деморалізований через великі втрати в живій силі та військовій техніці,

– зазначили у Генштабі ЗСУ.

На окремих напрямках окупанти банально хочуть втекти від служби та вдаються до дезертирства.

Втрати агресора

Генеральний штаб Збройних сил України раніше також оприлюднив свої дані щодо втрат російських військ від початку нового вторгнення до України.

Так, за повідомленням штабу, втрати російських військових на ранок 7 березня склали:

понад 11 тисяч людей особового складу

290 танків

999 бойових броньованих машин

117 артилерійських систем

50 реактивних систем залпового вогню

23 засоби протиповітряної оборони

46 літаків

68 гелікоптерів

454 одиниці автомобільної техніки

3 кораблі/катери

60 цистерн паливом

7 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!