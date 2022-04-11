Россияне депортировали более 600 тысяч украинцев, а детей начали раздавать

Российские военные незаконно вывозят украинцев на территорию государства-агрессора.

За несколько дней до 24 февраля оккупанты вывезли из временно оккупированного Донбасса 90 тысяч украинцев. Об этом в интервью сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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Тогда мы обратились ко всем, в частности, к международным правозащитным организациям ООН, но никто не обратил на это внимания. Ну, может, сразу 90 тысяч решили "заняться туризмом",

– рассказала Денисова.

Куда депортировали украинцев

После полномасштабного вторжения россияне начали массово вывозить людей. 600 тысяч украинцев принудительно депортировали в:

Владимирскую,

Омскую,

Пермскую,

Челябинскую области,

а также в Сахалин.

Среди незаконно вывезенных на территорию государства-агрессора 117 тысяч – это дети. В России уже официально предлагают усыновить этих малышей.

В этом случае у принудительной депортации есть признаки геноцида. Насильственная передача детей и других групп на территорию, проводящую вооруженный конфликт – тоже признаки геноцида,

– добавила Денисова.

Она рассказала, что в Мангуше был создан новый фильтрационный лагерь. В него отправляют жителей Бердянска и Мариуполя. Денисова отметила, что так оккупанты проводят зачистку, ведь под угрозами склоняют людей на свою сторону.

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