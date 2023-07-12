А поскольку мест всех на один рейс не хватает, они вынуждены днями спать на полу аэропорта Тель-Авива. Об этом рассказала одна из россиянок в соцсетях, пишет 24 Канал.

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В холоде, без воды и еды

По словам россиянки, в аэропорту они уже второй день. А поскольку у них нет доступа к своим вещам, то спать им приходится на картоне, разложенном на полу. Не могут они забрать из собственных чемоданов даже вещи первой необходимости.

При этом в самом аэропорту достаточно холодно. Однако поскольку у россиян отобрали паспорта, а у некоторых нет и зарубежных банковских карт, то они не могут купить ни теплых вещей, ни теплой пищи. Чтобы хоть как-то согреться, они сидят в спортивных костюмах и свитерах, а также выпрашивают пледы у тех, кто улетает из государства.

Также россиянка жалуется, что работники аэропорта не дают никакого питания. Поэтому, путаясь в своих показаниях, она заявляет, что приходится расставаться с собственными деньгами, чтобы не ожидать своего рейса голодными.

Ко всему описанному она жалуется и на общение с работниками аэропорта Тель-Авива. Мол, с россиянами разговаривают пренебрежительно и не предоставляют никакой информации. Так что когда они смогут вернуться назад к болотам – не знают.

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Причина депортации таки есть

Хотя россиянка заявила, что их депортируют из Израиля, "не объяснив причину", на самом деле на опубликованных документах она видна четко. В отдельном месте таблички отмечено: "Соображения предотвращения нелегальной миграции".

По словам россиянки, она прилетела в страну на отдых. Однако из документов ясно, что пограничники заподозрили граждан страны-агрессоры в намерениях эмигрировать в Израиль под видом отпуска.

Такой же документ получила и другая россиянка, прилетевшая в страну с детьми по приглашению брата. Однако хотя, по ее словам, все документы были сделаны правильно, их депортировали по той же причине.

Следовательно, россиян оставили в аэропорту ждать обратного самолета, время вылета которого неизвестно.

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