В оперативном командовании "Юг" отметили, что было зафиксировано два попадания крылатых ракет в мост, который уже не функционирует более двух недель.

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Мост поврежден настолько, что ремонтные работы потребуют длительного времени и затрат. Но пока их проведение невозможно, как и эксплуатация моста,

– добавили в ОК "Юг".

Добавим, что враг атакует мост не в первый раз. 10 мая враг попал крылатой ракетой по мосту через Днестровский лиман. Это было уже четвертое попадание.

Почему оккупанты палят по мосту

Ранее спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук объяснял, что мост в Одесской области через Днестровский лиман важен для российских оккупантов, ведь он позволяет обеспечить логистическую связь между южными районами Одесской области и основной частью региона. После двух первых атак Министерство инфраструктуры подтвердило серьезные повреждения моста.

Предыдущие атаки по мосту через Днестровский лиман

Впервые российские войска атаковали мост 26 апреля. Враг нанес ракетный удар по сооружению. Так мост, ведущий из Белгород-Днестровского района в сторону областного центра Одессы, в частности железнодорожный путь в результате удара получил повреждения.

Уже на следующий день, 27 апреля, россияне во второй раз атаковали мост. Об этом сообщал председатель Одесской областной военной администрации Максим Марченко. Эксплуатацию моста пришлось приостанавливать и проводить ремонтные работы. Тогда Укрзализныце пришлось ограничить маршрут пригородных поездов на направлении Одесса-Белгород-Днестровский.

2 мая оккупанты в третий раз обстреляли мост через Днестровский лиман. Тогда, к счастью, никто не пострадал. Всего в тот день на Одесскую область россияне выпустили три ракеты. Так враг системно обстреливает железнодорожную инфраструктуру Одесской области.

10 мая оккупанты четвертый раз попали по мосту через Днестровский лиман. Тогда в оперативном командовании "Юг" подтвердили, что войска агрессора продолжают обстреливали мост.

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