Россияне еще долго никуда не смогут полететь: все из-за Бермуд

Жителям России вскоре придется забыть о полетах. Или делать это на свой страх и риск, ведь те могут упасть и разбиться. А о том, чтобы полететь за границу, думать даже не стоит.

С момента военного вторжения России в Украину для страны оккупанта одна за другой закрыли свои воздушные просторы страны Европы, а также Северной Америки. Это значительно сузило места, куда россияне могли улететь из своей страны. Ведь кроме конечного пункта важен и сам путь. А добраться, например, в страны Карибского бассейна теперь невозможно из-за того, что самолеты не летают над США и Канадой.

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Еще одной проблемой стало то, что многие самолеты, которые были у российских авиакомпаний – в лизинге. И лизингодатели потребовали вернуть их. Чтобы этого не делать, некоторые российские авиакомпании перестали летать за границу, ведь там эти самолеты сразу арестовывали бы.

Болезненный удар по российской авиации нанесло Управление гражданской авиации Бермудских островов (BCAA). Оно решило приостановить сертификаты лётной пригодности для российских самолетов. Это решение было принято еще 12 марта.

"Международные санкции против авиационного сектора оказали существенное влияние на способность поддерживать надзор за безопасностью российских самолетов из бермудского авиареестра. Система летной пригодности была ограничена до такой степени, что BCAA не может уверенно утвердить эти самолеты как пригодные к полетам", – говорится в заявлении управления.

По данным глобальной консалтинговой компании IBA, в России насчитывалось 1 367 самолетов гражданской авиации. Бермудская регистрация была у 745 российских самолетов, которые теперь тоже не могут вылететь за границу.

Еще до этого компания Boeing заявила о прекращении обслуживания и техподдержки российских авиакомпаний. Таким образом, производитель снял с себя всю ответственность за работу самолетов в России, и переложил ее на авиакомпании. Отсутствие же надлежащего техобслуживания лишь увеличивает вероятность поломок и аварий самолетов.