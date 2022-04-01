Об этом в эфире 24 канала рассказал эксперт Украинского института будущего Илья Куса. Он отметил, что в России следует различать средний городской класс.

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Путин – центр доверия к власти

По словам Кусы, 60 – 65% россиян, если не больше, живут в условиях, оторванных от западной финансовой экономической системы. Они зависят от государства и социальных выплат. Соответственно, на них санкции будут иметь минимальное влияние.

Куса отметил, что, возможно, повлияет только дефицит товаров. К примеру, сейчас есть проблемы с сахаром.

Эксперт подчеркнул, что именно Путин сегодня – центр доверия к власти. То есть парламент и правительство вообще не имеют никакого значения.

Важно только доверие к политическому лидеру. Пока в нем они не разочаровались. Я таких индикаторов не вижу,

– сказал Куса.

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