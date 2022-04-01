Про це в ефірі 24 каналу розповів експерт Українського інституту майбутнього Ілля Куса. Він зазначив, що у Росії треба розрізняти середній міський клас.

До теми Кулеба відповів Шольцу, що росіяни несуть відповідальність, "навіть якщо їх отруїла пропаганда"

"Це люди, в яких нормальні доходи. Вони можуть виїжджати за кордон й відпочивати в Європі, мають айфони, машини, їхні картки прив'язані до західних банків. У них є рахунки за кордоном. Цих людей санкції зачеплять. Постраждають бізнеси у великих містах, але це не ядерний електорат Путіна", – сказав експерт.

Путін є центром довіри до влади

За словами Куса, 60-65% росіян населення, якщо не більше, живуть в умовах відірваних від західної фінансової економічної системи. Вони залежать від держави й соціальних виплат. Відповідно, на них санкції матимуть мінімальний вплив.

Куса зазначив, що можливо вплине лишень дефіцит товарів. Наприклад, зараз є проблеми з цукром.

Експерт наголосив, що саме Путін на сьогодні є центром довіри до влади. Тобто парламент та уряд взагалі не мають жодного значення.

Важлива лише довіра до політичного лідера. Поки в ньому вони не розчарувалися. Я таких індикаторів не бачу,

– сказав Куса.

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