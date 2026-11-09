Россияне фабрикуют победы на фронте с помощью ИИ: как это может обманывать Путина, – FT

Такие материалы могут создавать ложное представление о ситуации на фронте даже у Владимира Путина, пишет Financial Times.

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Как россияне используют ИИ для выдуманных побед?

В середине октября российские командиры доложили Путину о якобы захвате Доброполья. Вскоре Минобороны России обнародовало видео с руинами города, на котором военные размахивали российскими флагами.

Однако как минимум один фрагмент, по всей видимости, был изменен с помощью искусственного интеллекта. На кадрах солдат машет триколором из окна поврежденного здания, но флаг внезапно меняет ориентацию, словно его прикрепили к древку другой стороной.

Руководитель расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев пояснил, что такую аномалию невозможно списать на сжатие видео или особенности камеры. По его мнению, этот фрагмент однозначно подвергся манипуляциям.

В то же время почти через три недели после заявления Путина о захвате Доброполья украинские военные продолжали удерживать позиции в городе.

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Аналитики Института изучения войны (ISW) выявили 35 видеороликов, опубликованных российскими подразделениями и провоенными блогерами, которые, вероятно, были созданы или изменены с помощью ИИ.

На некоторых записях у солдат неестественные пропорции тел, а люди и флаги внезапно исчезают среди деревьев.

Руководитель группы геопространственной разведки ISW Дэниел Милли считает, что такие материалы являются частью более широкой кампании когнитивной войны. Ее цель – убедить аудиторию в неизбежности победы России, создать впечатление разрушения украинской обороны и склонить Запад к капитуляции Украины.

В то же время, по оценке аналитика, видео, скорее всего, создают отдельные воинские подразделения и связанные с ними блогеры, а не централизованная структура. Кто именно создал или отредактировал кадры из Доброполья, остается неизвестным.

Видео россиян, сгенерированное ИИ / Скриншот из видео

Как российские военные фальсифицируют успехи в Харьковской области?

Еще один пример, приведенный в материале, касается села Белый Колодец в Харьковской области.

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27 июля российский военный блогер Divgen опубликовал видео, на котором солдат якобы размахивает флагом вблизи населенного пункта. Однако фигура военного имела неестественно большие пропорции, а впоследствии он вообще исчезал из кадра.

По информации российского военного блога "Северный канал", 127-й мотострелковый полк, которому приписывали захват села, на тот момент уже проверялся командованием дивизии из-за неудовлетворительных результатов боевых действий.

Несмотря на это, 3 августа Минобороны России объявило о якобы захвате Белого Колодца. Украинская сторона тогда заявляла, что российские войска находились примерно в 10 километрах от населенного пункта.

Почему Путин может получать ложные доклады с фронта?

По словам собеседников Financial Times, знакомых с российским президентом, стремление Путина одержать победу побуждает командиров преувеличивать свои достижения и докладывать о несуществующих успехах.

Информация о якобы захвате населенных пунктов проходит через несколько уровней военного командования – от полковников и генералов до Генштаба и самого Путина.

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Один из собеседников издания пояснил, что за время передачи докладов российские подразделения могут уже отступить с заявленных позиций. Однако последующие приказы отдаются так, словно эти территории остаются под контролем России, что приводит к дополнительным потерям.

Расхождения заметны и в общих оценках территориальных завоеваний.

В частности, 16 октября Путин заявил, что с начала года российская армия захватила 6 500 квадратных километров территории. В то же время, согласно приведенным в материале оценкам независимых аналитиков, даже самые благоприятные для Москвы подсчеты не превышают 1 500 квадратных километров.

Старший научный сотрудник Фонда Карнеги Дара Массикот отметила, что российское руководство не испытывает внутреннего давления, которое заставляло бы его сообщать достоверные данные или исправлять преувеличенные заявления.

Что ранее сообщалось о фейковых победах России?

Еще 18 октября "24 Канал" писал о поддельном видео с захватом Доброполья. Тогда российские провоенные блогеры сами высмеяли кадры с неестественным движением триколора, а в Генштабе ВСУ опровергли заявления оккупантов о захвате города.

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8 октября офицер 12-й бригады "Азов" Василий Переверзев рассказывал об использовании ИИ россиянами для создания фейковых видео с флагами на Добропольском направлении. По его словам, украинские военные научились распознавать такие манипуляции.

Впоследствии ирландский документалист Кейлин Робертсон также разоблачил ложь Кремля о захвате украинских сел, лично побывав в якобы оккупированных населенных пунктах в Запорожской области и на востоке Украины.