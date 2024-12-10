Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова представителя оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", подполковника Назара Волошина в эфире национального марафона.

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Как враг пытается форсировать Оскол

По словам Волошина, бывают отдельные и неоднократные попытки у врага пытаться форсировать реку Оскол с помощью различных плавательных средств, в том числе и резиновых лодок.

Однако они (россияне – 24 Канал) оперативно уничтожаются нашими Силами обороны. А те оккупанты, которым все же удалось выбраться и рассредоточиться, они вычисляются и отслеживаются нашими Силами обороны и уничтожаются различными средствами поражения,

– сказал спикер.

По его словам, это происходит и с помощью FPV-дронов, ракетных и артиллерийских ударов, а также поражения противника с помощью беспилотников.

Кроме того, наши защитники также применяют и высокоточное оружие для того, чтобы уничтожить оккупационные войска.

К слову, аналитики DeepState 1 декабря рассказывали, что российские войска форсировали реку Оскол возле Масютовки, создав еще один плацдарм в Харьковской области. Сейчас Силы обороны пытаются стабилизировать ситуацию и не допустить дальнейшего продвижения врага.