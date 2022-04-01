Россияне в Германии притворяются украинцами: хотят бесплатно кататься в трамвае

В Германии россияне надевают на свой паспорт обложку для украинских паспортов. А все для того чтобы бесплатно ездить в общественном транспорте.

Похоже, теперь не осталось в мире места, где бы не было стыдно признаться, что ты русский. Теперь даже гражданские представители страны-агрессора делают так, чтобы их ненавидел весь мир.

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В Германии россияне "маскируются" под украинцев

Дело в том, что сейчас в Германии услуги общественного транспорта для украинцев, вынужденно ставших беженцами и покинувших свои дома из-за войны, бесплатные. Однако россияне решили "схитрить" и воспользоваться чужими льготами.

Не стесняются они даже публиковать в соцсети такие свои выходки.

А еще такой "маневр" помогает московитам просто жить – когда иностранцы видят украинскую символику, которая на обложках, их никто не притесняет.

Россиянам нигде не рады!,

– пишут в соцсетях.

В комментариях к посту россиянки даже пишут поклонники. Они удивляются, что сообразительности граждан России нет предела. Хотя здесь нечему удивляться.

Что пишут сами россияне под постом:

"Вот он, русский народ... Пользуются положением";

"Идея неплохая, возьмем на заметку. Украинцы, не обижайтесь, поживете в Германии столько, сколько и мы тоже научитесь экономить";

"Куплю украинский паспорт. Или хотя бы обложку. Недорого".

В Германии россияне "маскируются" под украинцев, чтобы бесплатно ездить в транспорте / Скриншот из видео