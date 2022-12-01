Россияне отводят отдельные подразделения и готовят к эвакуации коллаборантов в Запорожье, – Генштаб

Продолжается 281 день полномасштабной войны России против Украины. Вооруженные Силы Украины героически обороняют нас и наши земли от российских захватчиков.

В Генеральном штабе ВСУ опубликовали оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 четверга 1 декабря.

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Оперативная информация Генштаба ВСУ

Российские захватчики за сутки нанесли ракетный удар по позициям ВСУ на территории Харьковской области. Противник нанес 16 авиационных ударов по населенному пункту Белогорья Запорожской области, обстрелял из реактивных систем залпового огня город Херсон.

Сохраняется угроза нанесения врагом ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре по всей территории Украины.

Отмечают, что на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Враг продолжает удерживать войска в приграничных районах

На Северском направлении враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Костобобров и Гремяч Черниговской области и Гаврилова Слобода, Середина Буда, Пустогород, Бачевск, Вольная Слобода, Будки, Белополье и Краснополье Сумской области.

На Слобожанском направлении противник продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области. Обстрелам вражеской артиллерии различных типов подверглись районы населенных пунктов Гурьев Казачок, Красное, Зеленое, Слобожанское, Огурцово, Бочково, Малая Волчья, Бударки, Двуречная и Западное Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник обороняется. Обстрелял из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населtнных пунктов Табаевка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области; Стельмаховка, Мясожаровка, Макеевка и Площанка Луганской области и Торское Донецкой области.

Какая ситуация в Донецкой области

На Бахмутском направлении противник в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Огневые поражения из танков и артиллерии получили объекты в районах Серебрянки, Верхнекаменского, Спорного, Раздолевки, Белогоровки, Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Зализное и Нью-Йорка Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник продолжает попытки улучшить тактическое положение. Вражескому огневому воздействию из танков и артиллерии различных типов подверглись объекты в районах Авдеевки, Первомайского, Водяного, Веселого, Красногоровки и Марьинки на Донетчине.

Захватчики продолжают обстреливать Херсон

На Новопавловском направлении враг ведет оборонительные действия. Зафиксированы обстрелы оккупантами районов населенных пунктов Времовка, Великая Новоселка, Богоявленка, Парасковеевка, Золотая Нива, Пречистовка, Угледар и Павловка Донецкой области.

На Запорожском направлении враг также обороняется. Совершил артиллерийские обстрелы по районам Никополя, Каменского, Новоандреевки, Зализничного, Гуляйполя, Дорожнянки и Белогорья Запорожской области и Ильинки на Днепропетровщине.

На Херсонском направлении враг ведет оборону ранее занятых рубежей. Обстрелам подверглись, в частности, Качкаровка, Республиканец, Матросовка, Токаревка и Антоновка Херсонской области. Не перестает враг терроризировать из артиллерии и жителей Херсона.

Россияне готовят побег для коллаборантов на Запорожье

Также информируют, что российские оккупационные войска отводят отдельные подразделения и готовят для эвакуации персонал оккупационных администраций населенных пунктов временно занятой территории Запорожской области. Из населенного пункта Михайловка выехали подразделения, которые базировались в местном отделении полиции и одном из учебных заведений.

В населенных пунктах Пологи и Инженерное оккупанты выезжают из домов, где они были расквартированы, вывозят похищенное имущество. В населенном пункте Бурчак оккупационные власти проводят перепись для так называемой добровольной "эвакуации" населения.

Враг продолжает нести значительные потери на Запорожье

Подтверждено огневое поражение подразделениями сил обороны мест сосредоточения живой силы противника за предыдущие дни. В населенных пунктах Мирное, Токмак, Инженерное, Пологи, Ясное и Конские Раздоры Запорожской области потери противника составили более 230 человек ранеными, уничтожено более 15 единиц военной техники разных типов и боеприпасов. Информация о ликвидированных оккупантах уточняется.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 удара по позициям зенитных ракетных комплексов противника.

Обратите внимание – Карта боевых действий на 1 декабря: смотрите видео