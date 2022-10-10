Об этом рассказали в оперативном командовании "Юг". Судна, которые выпускают крылатые ракеты, маневрируют вдоль юго-западного побережья Крыма.

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"Среди них 4 надводных и 2 подводных носителя с суммарным залпом – 40 "Калибров". Именно оттуда и было выпущено более 10 высокоточных ракет. 1 вражеский десантный катер на дежурстве имитирует угрозу десантной операции", – отметили военные.

Чрезвычайно высокая угроза

Из-за действий оккупантов в Черном море напряженной остается безопасность в Одесской области. Однако пока военные все контролируют – Силы обороны выполняют все необходимые боевые задачи.

Угрозы массированных ракетных ударов с моря, воздуха и оккупированной суши остаются чрезвычайно высокими,

– отметили в ОК "Юг".

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В командовании отметили, что также есть угрозы из-за возможной активизации вражеской авиации. Следует соблюдать правила при опасности воздуха и доверять только официальным источникам информации.

"Не оставляйте мест укрытия до завершения воздушной тревоги, не публикуйте места попаданий и результаты вражеских атак к официальным сообщениям - это может привести к корректировке врагом огня", – добавили военные.

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