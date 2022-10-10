Про це розповіли в оперативному командуванні "Південь". Судна, які випускають крилаті ракети, маневрують вздовж південно-західного узбережжя Криму.
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"Серед них 4 надводних та 2 підводні носії з сумарним залпом – 40 "Калібрів". Саме звідти й було випущено понад 10 високоточних ракет. 1 ворожий десантний катер на чергуванні імітує загрозу десантної операції", – зазначили військові.
Надзвичайно висока загроза
Через дії окупантів у Чорному морі напруженою залишається безпекова ситуація в Одеській області. Проте наразі військові все контролюють – Сили оборони виконують все необхідні бойові завдання.
Загрози масованих ракетних ударів з моря, повітря та окупованого суходолу залишаються надзвичайно високими, – наголосили в ОК "Південь".
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У командуванні зазначили, що також є загрози через можливу активізацію ворожої авіації. Слід дотримуватися правил під час небезпеки з повітря та довіряти лише офіційним джерелам інформації.
"Не залишайте місць укриття до завершення повітряної тривоги, не публікуйте місця влучань та результати ворожих атак до офіційних повідомлень – це може призвести до корегування ворогом вогню", – додали військові.
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Останні обстріли українських територій: що відомо
- Керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул о 17:42 написав, що Росія атакує місто на Дніпропетровщині. Попередньо ворог застосовує іранські дрони-камікадзе. Наразі ракетна небезпека минула.
- Очільник Дніпропетровської ОВА згодом розповів, що над Кривим Рогом ППО ліквідували 2 дрони-камікадзе Shahed-136.
- Також про вивихи пролунали приблизно о 17:47 на Черкащині.
- Під атакою ворога опинилася й Полтавщина. Сили оборони збили 2 ворожі ракети. Проте від уламків отримали поранення 3 людини.