Про це розповіли в оперативному командуванні "Південь". Судна, які випускають крилаті ракети, маневрують вздовж південно-західного узбережжя Криму.

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"Серед них 4 надводних та 2 підводні носії з сумарним залпом – 40 "Калібрів". Саме звідти й було випущено понад 10 високоточних ракет. 1 ворожий десантний катер на чергуванні імітує загрозу десантної операції", – зазначили військові.

Надзвичайно висока загроза

Через дії окупантів у Чорному морі напруженою залишається безпекова ситуація в Одеській області. Проте наразі військові все контролюють – Сили оборони виконують все необхідні бойові завдання.

Загрози масованих ракетних ударів з моря, повітря та окупованого суходолу залишаються надзвичайно високими, – наголосили в ОК "Південь".

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У командуванні зазначили, що також є загрози через можливу активізацію ворожої авіації. Слід дотримуватися правил під час небезпеки з повітря та довіряти лише офіційним джерелам інформації.

"Не залишайте місць укриття до завершення повітряної тривоги, не публікуйте місця влучань та результати ворожих атак до офіційних повідомлень – це може призвести до корегування ворогом вогню", – додали військові.

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