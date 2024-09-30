Не отказались от своих планов и готовят новые штурмы: какая ситуация на Харьковском направлении

Российские захватчики не отказались от планов оккупировать территории Харьковской области. Сейчас вражеская армия готовится к новым штурмам на этом участке фронта.

Об этом заявил заместитель командира батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92-й ОШБр Олесь Маляревич в эфире канала "Эспрессо". Это подтвердил в эфире телемарафона и представитель оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев, передает 24 Канал.

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Враг готовит новые штурмы на Харьковщине

Оккупанты не отказались от своих захватнических планов в Харьковской области. По словам Маляревича, хотя враг и не имеет никаких территориальных успехов на Купянском направлении, однако планирует захватить территории на левом берегу реки Оскол. Чтобы достичь этой цели, российская армия не учитывает потери и применяет различную технику.

В последние дни они не имели никаких территориальных достижений. Мое личное мнение, что противник готовит новые попытки крупных штурмов. А пока действуют небольшие вражеские группы, которые пытаются пройти слева или справа пехотой, где-то одним БМП. Все это мы наблюдаем, ведем разведку, отрабатываем по тому, что видим,

– поделился Маляревич.

Важно. Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00 сообщил, что на Харьковском направлении произошло 7 вражеских штурмов у Бургуватки, Старицы и Волчанска. Два боестолкновения продолжаются до сих пор. Также зафиксировали российские атаки и на Купянском направлении. Украинские воины отбили 5 вражеских атак неподалеку Синьковки, Новоосинового, Глушковки и Вишневого, однако еще 2 боестолкновения продолжаются.

Похожую позицию высказал и представитель ОТГ "Харьков". Саранцев сообщил, что ситуация в Харьковской области остается сложной. Враг не отказался от своих планов и продолжает осуществлять атаки в направлении позиций Сил обороны.

Самым горячим участком на Харьковщине остается Волчанск. Там противник продолжает осуществлять атаки под прикрытием тяжелой бронированной техники с применением ББМ. Более того, враг даже пытается высадить десант.

Впрочем, техника противника была вовремя замечена. Было нанесено огневое поражение. 4 вражеские машины были повреждены и враг отказался от выполнения этой задачи,

– рассказал Саранцев.

На других участках фронта на Харьковщине противник менее активен, но осуществляет инженерное оборудование своих позиций. Также оккупанты обустраивают огневые позиции, а также пытаются проводить воздушную разведку и дистанционно минирует дороги.