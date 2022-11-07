Захватчики отправляют сообщения жителям временно оккупированных районов Херсонской области, пользующихся услугами мобильной связи российских операторов. В них сообщается о том, что командование ВСУ намерено осуществить массированный артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры.
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Захватчики готовят очередную провокацию в Херсонской области
Следовательно, жителей оккупированной Херсонщины призывают эвакуироваться на левый берег. Также людей предупреждают о введении комендантского часа в течение суток.
Это может свидетельствовать о том, что оккупанты в ближайшее время могут нанести провокационных обстрелов жилых районов с целью обвинения украинских Сил обороны. Ожидается продление срока действия комендантского часа для скрытого заведения новых сил на правый берег.
В украинской разведке сообщают, что в течение трех суток через Каховскую ГЭС идут смешанные колонны военной техники оккупантов со стороны Казацкого в направлении села Цукуры (с правого на левый берег Днепра). Отмечают, что большинство машин это тентованные грузовые и гражданские автомобили, упакованные награбленным имуществом. Кроме бытовой техники, захватчики массово вывозят пластиковые стеклопакеты для окон.
Оккупанты вывозят награбленное
В Бериславском районе оккупанты массово грабят частные дома, магазины и склады. Захватчики разграбили имущество Бериславской подстанции районной электросети. Они вывезли машины, оборудование, приборы, ремонтные материалы.
Из населенного пункта Любимовка россияне изымают практически весь имеющийся в наличии автотранспорт: автобусы, легковые автомобили, грузовики. Полностью разграблены местные СТО и автопарки.
Из местных советов населенных пунктов, расположенных по линии Днепра, вывезена вся документация. В самих помещениях обустроены комендатуры оккупантов. В селах Ольга и Токаревка захватчики взорвали вышки мобильной связи украинских операторов.
Зачем оккупанты "эвакуируют" местных
- Оккупанты на Херсонщине объявили о так называемой "эвакуации". Однако, в первую очередь, она касается фактически тех россиян, которые после оккупации региона приехали туда.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что заехавшие на Херсонщину россияне бегут на левый берег региона, чтобы иметь возможность бежать, когда ВСУ деоккупируют Херсон.
- По словам Михаила Подоляка, действия россиян в Херсонской области и нагнетание ситуации вокруг региона направлены на то, чтобы показать миру, что якобы российская армия сдержала наступление украинских войск под Херсоном. Однако наши защитники и защитницы эффективно продвигаются на разных направлениях фронта.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что оккупанты не готовы покидать Херсон. Более того, их "подготовка" к выходу является информационной операцией.
- В украинской разведке также рассказали, когда ВСУ могут освободить Херсон от захватчиков.
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