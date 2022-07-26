Враг активно готовится к "референдуму": в Луганске открыли специальную "приемную"

россияне готовят свои фейковые "референдумы" на оккупированных территориях. В Луганской области захватчики даже открыли свою "приемную".

Так, оккупанты спешат с подготовкой своих псевдореферендумов. В Луганске они открыли "приемную общественного штаба референдума". Об этом 24 каналу сообщили источники в ОВА.

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Обстрелы Луганской области

Кроме того, россияне продолжают безжалостно обстреливать Луганщину. За последние сутки они ударили из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии. Под огонь оккупантов попали десятки населенных пунктов. Также враг задействовал авиацию.

россия готовит "референдумы" на сентябрь

По информации журналистов, россияне готовят так называемые "референдумы" о "присоединении" оккупированных территорий на сентябрь. Говорят о 15 числе.

Фейковое голосование захватчики хотят провести в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях. Таким образом, они намерены аннексировать пятую часть Украины.

На Запорожье и Херсонщине приспешники кремля даже начали собирать так называемые "избирательные комиссии".

Тем временем ВСУ успешно продвигаются. Следовательно, советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань рассказал, что реальной подготовки оккупантов к "референдуму" на Херсонщине нет. У них наблюдается определенная паника.

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