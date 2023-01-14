Такое мнение 24 Каналу озвучил директор института стратегических исследований и безопасности Павел Лысянский. Кроме того, на Херсонщине оккупанты проверяют местных, похитили 3 человека.

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Россияне уничтожают идентичность украинских детей

Лисянский рассказал, что россияне воруют украинских детей и уничтожают их идентичность. Россияне уничтожают самоидентичность людей. Они это делают с помощью:

своих школьных программ;

программ классных часов;

истории;

инструктирования;

уроков "Обществоведения", где россияне оправдывают свою агрессию и войну против Украины.

Очень мощно работает министерство "просвещения" России. Нужно понимать, что в России есть министерство образования и науки, а есть отдельно министерство "просвещения", разрабатывающее то, что будет внедрять министерство образования России. Они работают мощно и активно разрабатывают эти программы,

– отметил директор института стратегических исследований и безопасности.

Нужна деидеологизация

Он продолжил, что украинских детей фактически зомбируют. Чтобы противодействовать этому, нужна деидеологизация, контридеология. Нужно в открытых источниках показать, что это фейк и рассказать, с какой целью это делают россияне.

"В историческом плане, в плане политологии, они просто на черное говорят белое, как им лучше. Так они пытаются этих детей развернуть против Украины. И еще самое главное, о чем мы можем сейчас сказать. Россияне готовятся к масштабной войне", – заметил Лисянский.

Лисянский сказал, какую идеологию навязывает враг украинским детям: смотрите видео

Подготовка детей к войне

По его словам, они готовят украинских детей к войне на идеологическом и практическом уровнях. Делают из них универсальных солдат. Как отмечают их учителя, преподаватели, стреляет на фронте не солдат, а идеология в голове ребенка.

Вот так они внедряют, вот так они работают с детьми, со следующим поколением,

– подчеркнул директор института стратегических исследований и безопасности.

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