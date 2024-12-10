В ежедневной сводке на 24 Канале военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан оценил ситуацию на Юге нашей страны.

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Какие действия россиян на Юге

По словам Свитана, действительно, появилась информация от наших партизан, что россияне сами взрывают, поджигают лодки. После этого рассказывают, что это из-за прилета БпЛА, поэтому им не на чем выполнять боевую задачу.

Это действительно "билет в один конец" – переход на правый высокий берег, где мы их еще и ждем. Они понимают, что назад не вернутся, поэтому уничтожают лодки,

– подчеркнул военный эксперт.

Несмотря на это действительно наши дроны также работают, понимая где эти лодки расположены. Это хорошая цель.

"То есть идет уничтожение самих лодок, а тож дислокации противника. Плотность войск на квадратный километр там повышена – они уже дошли до уровня перед наступающим и соответственно FPV-дрон и артиллерия сейчас отрабатывают", – добавил Свитан.

Бегство Асада

В Сирии из подземных камер спасают тысячи людей из тюрьмы, известной как "лагерь смерти" и "человеческая бойня". Там происходили очень большие зверства. Тем временем Путин предоставил убежище Башару Асаду.

То, что они делали в изоляции, – это примерно то, что делают и россияне. Это один политический режим автократический – российский, сирийский, КНДРовский, иранский, белорусский,

– отметил Роман Свитан.

"То, что подобное к подобному тянется – это понятно, поэтому Асад у Януковича в гостях и соответственно у Путина "под крылом". Пока что. Ведь Путину тоже придется какое-то "крыло" искать", – добавил военный эксперт.