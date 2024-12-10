У щоденному зведенні на 24 Каналі військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан оцінив ситуація на Півдні нашої країни.

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Які дії росіян на Півдні

За словами Світана, дійсно, зʼявилася інформація від наших партизанів, що росіяни самі підривають, підпалюють човни. Після цього розповідають, що це через приліт БпЛА, тому їм немає на чому виконувати бойове завдання.

Це дійсно "квиток в один кінець" – перехід на правий високий берег, де ми їх ще й чекаємо. Вони розуміють, що назад не повернуться, тому знищують човни,

– наголосив військовий експерт.

Попри це наші дрони також дійсно працюють, розуміючи де ці човни розташовані. Це хороша ціль.

"Тобто йде знищення самих човнів, а тож дислокації противника. Щільність військ на квадратний кілометр там підвищена – вони вже дійшли до рівня перед наступаючого й відповідно FPV-дрон та артилерія зараз відпрацьовують", – додав Світан.

Втеча Асада

У Сирії з підземних камер рятують тисячі людей з в'язниці, відомої як "табір смерті" та "людська бійня". Там відбувалися дуже великі звірства. Тим часом Путін надав притулок Башару Асаду.

Те, що вони робили в ізоляції, – це приблизно те, що роблять й росіяни. Це один політичний режим автократичний – російський, сирійський, КНДРівський, іранський, білоруський,

– зазначив Роман Світан.

"Те, що подібне до подібного тягнеться – це зрозуміло, тому Асад у Януковича в гостях і відповідно у Путіна "під крилом". Поки що. Адже Путіну теж доведеться якесь "крило" шукати", – додав військовий експерт.