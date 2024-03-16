В частности один из российских Z-каналов в панике предупредил жителей временно оккупированного Крыма о вероятной атаке.

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Оккупанты готовятся к обстрелу

Прокремлевский канал заявил, что 15 марта над Черным морем весь день работал американский разведчик беспилотник Global Hawk. А сейчас над западной частью Черного моря проводит активную разведку самолет Poseidon.

Этот факт изрядно пугает врага. Россияне убеждены, что скоро стоит ждать удара по Крыму. Оккупанты со страхом ждут "сюрпризы" в виде ракет, беспилотников или морских дронов.

Уже более двух недель противник не делает атак в направлении Крыма и Севастополя. По нашим данным, противник сместил акцент внимания на пограничные и готовит массированную атаку на Крым. Сегодня ночью прошу быть всем внимательными и реагировать на сигналы тревог. Возможны ракетные атаки, БпЛА и БЭК,

– заявил пропагандистский канал.



Скриншот с российского канала

Стоит отметить, что враг паникует не просто так. Ведь последнюю неделю значительно участились атаки со стороны оккупированного полуострова – Россия регулярно запускает оттуда "Шахеды" и баллистические ракеты по гражданской инфраструктуре материковой части Украины.

В частности 15 марта Россия выпустила из оккупированного полуострова ракеты по Одессе, в результате чего погиб 21 человек, еще более 70 горожан получили ранения.

Недавно агенты "Атеш" обнаружили ракетные склады россиян в оккупированном Севастополе. Координаты уже передали украинским спецслужбам.