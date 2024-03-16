Зокрема один з російських Z-каналів в паніці попередив жителів тимчасово окупованого Криму про ймовірну атаку.

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Окупанти готуються до обстрілу

Прокремлівський канал заявив, що 15 березня над Чорним морем весь день працював американський розвідувальник безпілотник Global Hawk. А нині над західною частиною Чорного моря проводить активну розвідку літак Poseidon.

Цей факт неабияк лякає ворога. Росіяни переконані, що скоро варто чекати удару по Криму. Окупанти зі страхом чекають на "сюрпризи" у вигляді ракет, безпілотників або морських дронів.

Вже понад два тижні противник не робить атак у напрямку Криму та Севастополя. За нашими даними, противник змістив акцент уваги на прикордонні і готує масовану атаку на Крим. Сьогодні вночі прошу бути всім уважними та реагувати на сигнали тривог. Можливі ракетні атаки, БпЛА та БЕК,

– заявив пропагандистський канал.



Скриншот з російського каналу

Варто зазначити, що ворог панікує не просто так. Адже останній тиждень значно почастішали атаки з боку окупованого півострова – Росія регулярно запускає звідти "Шахеди" та балістичні ракети по цивільній інфраструктурі материкової частини України.

Зокрема 15 березня Росія випустила з окупованого півострова ракети по Одесі, внаслідок чого загинула 21 людина, ще понад 70 містян зазнали поранень.

Нещодавно агенти "Атеш" виявили ракетні склади росіян в окупованому Севастополі. Координати вже передали українським спецслужбам.