Не исключение, что россияне будут действовать как раньше – сгонять людей для получения гуманитарной помощи, а в своих пропагандистских сюжетах показывать, что это пришли "голосовать за Путина". Об этом в разговоре с 24 Каналом отметила журналистка, депутат Запорожского районного совета Алиса Сысоева. Она подчеркнула, что "выборы" Путина – тотальная пропаганда и устрашение местного населения.

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"Россияне доводят людей до тотального нищенства только для того, чтобы они стали инструментами их пропаганды, потому что результаты этих "выборов", конечно, нам всем известны", – подчеркнула депутат.

Россияне давят на людей

Россияне готовятся к "выборам" Путина. Для этого они взялись за паспортизацию жителей временно оккупированных территорий. Они давят на людей и пытаются подкупить – обещают выплаты, какие-то должности. Но оккупанты столкнулись с сопротивлением.

"Они прибегли к тому, что лучше всего умеют, – устрашения. Когда люди исчезают, когда их сажают на подвалы, то есть люди там живут в постоянном страхе", – объяснила ситуацию Сысоева.

Конечно, с российским режимом ни о какой демократии речь не идет. Повторяется предыдущий сценарий, когда вооруженные российские военные врывались в дома украинцев и заставляли их голосовать.

Паспортизация (не) обязательна

Россияне заявляли, что можно голосовать и без российского паспорта. Но это делается по двум причинам: показать "явку" и совершить очередной вброс для пропаганды. Потому что на самом деле на оккупированных территориях без российского паспорта людям не дают нормально жить.

"На прошлой неделе россияне объявили, что начинают поквартирный обход людей. Вроде бы, чтобы выяснить живут ли там, уехали ли – "обновить" какие-то свои списки. Но мы отлично понимаем для чего это делается. Во-первых, чтобы отбирать жилье у людей, выехавших из оккупации. Во-вторых, чтобы все же раздавать свои российские паспорта. Потому что с экранов они говорят одно, а по факту к людям вторгается вооруженный российский военный и ничего не остается, как согласиться на этот паспорт", – рассказала депутат.

Перекрытые возможности выезда

Выехать с временно оккупированных территорий – опасное дело. А чем ближе "выборы" Путина, тем более россияне усиливают контроль.

"Они это делают для того, чтобы держать наших людей в заложниках, потому что те, кто уезжают, они рассказывают об ужасах, какие там происходят, что совсем идет в разрез с тем, что они у себя говорят. И, конечно, им нужны люди для того, чтобы создавать и картинку для своих пропагандистских каналов, и чтобы вероятно усиливать свою вражескую армию", – сказала Сысоева.

Она добавила, что на временно оккупированных территориях продолжается скрытая мобилизация. Людей также заставляют становиться на военный учет, чтобы потом заставить их воевать против своих же.

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