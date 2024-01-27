Не є виключенням, що росіяни діятимуть як раніше – зганятимуть людей задля отримання гуманітарної допомоги, а у своїх пропагандистських сюжетах показуватимуть, що це прийшли "голосувати за Путіна". Про це в розмові з 24 Каналом відзначила журналістка, депутатка Запорізької районної ради Аліса Сисоєва. Вона підкреслила, що "вибори" Путіна – тотальна пропаганда і залякування місцевого населення.

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"Росіяни доводять людей до тотального жебрацтва тільки для того, щоб вони стали інструментами їх пропаганди, бо результати цих "виборів", звичайно, нам всім відомі", – підкреслила депутатка.

Росіяни тиснуть на людей

Росіяни готуються до "виборів" Путіна. Для цього вони взялися за паспортизацію мешканців тимчасово окупованих територій. Вони тиснуть на людей та намагаються підкупити – обіцяють виплати, якісь посади. Але окупанти зіштовхнулися зі спротивом.

"Вони вдалися до того, що найкраще вміють, – залякування. Коли люди зникають, коли їх сажають на підвали, тобто люди там живуть в постійному страху", – пояснила ситуацію Сисоєва.

Звичайно, з російським режимом про жодну демократію не йдеться. Повторюється попередній сценарій, коли озброєні російські військові вдиралися до будинків українців і змушували їх голосувати.

Паспортизація (не) обов'язкова

Росіяни заявляли, що можна голосувати і без російського паспорта. Але це робиться з двох причин: показати "явку" і зробити черговий вкид для пропаганди. Бо насправді на окупованих територіях без російського паспорта людям не дають нормально жити.

"Минулого тижня росіяни оголосили, що розпочинають поквартирний обхід людей. Начебто, щоб з'ясувати чи живуть там, чи виїхали – "оновити" якісь свої списки. Але ми чудово розуміємо для чого це робиться. По-перше, щоб відбирати житло у людей, які виїхали з окупації. По-друге, щоб все ж таки роздавати свої російські паспорти. Бо з екранів вони говорять одне, а по факту до людей вдирається озброєний російський військовий і нічого не залишається, як погодитися на цей паспорт", – розповіла депутатка.

Перекриті можливості виїзду

Виїхати з тимчасово окупованих територій – небезпечна справа. А чим ближче "вибори" Путіна, тим більше росіяни посилюють контроль.

"Вони це роблять для того, щоб тримати наших людей в заручниках, бо ті, хто виїжджають, вони розповідають про жахи, які там відбуваються, що йде в розріз з тим, що вони у себе кажуть. І, звичайно, їм потрібні люди для того, щоб створювати і картинку для своїх пропагандистських каналів, і щоб певно підсилювати свою ворожу армію", – сказала Сисоєва.

Вона додала, що на тимчасово окупованих територіях триває прихована мобілізація. Людей також змушують ставати на військовий облік, щоб потім змусити їх воювати проти своїх же.

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