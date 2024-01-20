Ситуація на ЗАЕС напружена впродовж усього повномасштабного вторгнення. В етері 24 Каналу генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко припустив, навіщо окупанти знову замінували ЗАЕС, шантажуючи світ ядерною катастрофою.

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Цілеспрямований шантаж

Російські загарбники своїми діями намагаються привернути увагу до ситуації на ЗАЕС, щоб Захід відчував загрозу й схилявся у бік того, що треба зупиняти допомогу Україні, перейти до переговорів й легітимізувати захоплені українські землі.

Росія цілеспрямовано чинить тиск на партнерів України. Для нас ця ситуація непроста, але це не означає, що можна іти на будь-які поступки Кремля, тому що агресор робить все можливе, щоб досягти бажаного,

– мовив Романенко.

За його словами, Кремль підіймає інформаційну планку. Ворог тисне на союзників України на двох напрямках – це можлива ескалація й можливе застосування ядерної зброї.

"Коли проходить певний час, росіяни шукають інформаційні приводи для того, щоби знову привертати увагу, повертатися до цього питання й у такий спосіб тиснути на керівництво наших союзників", – додав генерал-лейтенант у відставці.

До слова, генеральний директор International Atomic Рафаель Маріано Гроссі вкотре запевнив, що наявність мін на території атомної електростанції не відповідає нормам безпеки МАГАТЕ.

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