Зазначимо, що це вже 8 блекаут, який стався на окупованій Запорізькій АЕС. Чергове знеструмлення створює загрозу ядерній і радіаційній безпеці.

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На Запорізькій АЕС стався блекаут

Знеструмлення Запорізької АЕС сталося увечері 1 грудня через обрив лінії електропередачі "Запорізька ТЕС – Феросплавна" напругою 330 кВ. Саме через неї станція отримувала живлення від української енергосистеми. Крім того, о 02:31 під час повітряної тривоги знеструмлено останню лінію "Запорізька АЕС – Дніпровська" напругою 750 кВ й на станції стався повний блекаут.

Через повне знеструмлення Запорізька АЕС перейшла на живлення власних потреб від дизель-генераторів. Аби заживити станцію, увімкнули усі 20 генераторів, з яких 8 – пізніше продовжили роботу.

Як наголосили в "Енергоатомі", під час блекауту найбільша небезпека виникає на 4 енергоблоці. Це спричинено тим, що окупанти використовували його з порушенням і тримали в гарячому стані.

"Знеструмлення головних циркуляційних насосів, що охолоджують активну зону, призводить до переходу реакторної установки в режим природної циркуляції. Такий режим важкий для реакторної установки, його тривалість обмежена проєктом, і він може призвести до відмови основного обладнання енергоблока. Блок потребує термінового переведення до холодного стану", – пояснили фахівці.

Українські фахівці змогли заживити електростанцію лише о 7-й ранку 2 грудня, коли відновили роботу лінії електропередачі напругою 750 кВ.

Черговий блекаут створює загрозу ядерній і радіаційній безпеці,

– наголосили в "Енергоатомі".

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