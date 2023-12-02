Зазначимо, що це вже 8 блекаут, який стався на окупованій Запорізькій АЕС. Чергове знеструмлення створює загрозу ядерній і радіаційній безпеці.
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На Запорізькій АЕС стався блекаут
Знеструмлення Запорізької АЕС сталося увечері 1 грудня через обрив лінії електропередачі "Запорізька ТЕС – Феросплавна" напругою 330 кВ. Саме через неї станція отримувала живлення від української енергосистеми. Крім того, о 02:31 під час повітряної тривоги знеструмлено останню лінію "Запорізька АЕС – Дніпровська" напругою 750 кВ й на станції стався повний блекаут.
Через повне знеструмлення Запорізька АЕС перейшла на живлення власних потреб від дизель-генераторів. Аби заживити станцію, увімкнули усі 20 генераторів, з яких 8 – пізніше продовжили роботу.
Як наголосили в "Енергоатомі", під час блекауту найбільша небезпека виникає на 4 енергоблоці. Це спричинено тим, що окупанти використовували його з порушенням і тримали в гарячому стані.
"Знеструмлення головних циркуляційних насосів, що охолоджують активну зону, призводить до переходу реакторної установки в режим природної циркуляції. Такий режим важкий для реакторної установки, його тривалість обмежена проєктом, і він може призвести до відмови основного обладнання енергоблока. Блок потребує термінового переведення до холодного стану", – пояснили фахівці.
Українські фахівці змогли заживити електростанцію лише о 7-й ранку 2 грудня, коли відновили роботу лінії електропередачі напругою 750 кВ.
Черговий блекаут створює загрозу ядерній і радіаційній безпеці,
– наголосили в "Енергоатомі".
Блекаути на Запорізькій АЕС: останні новини
- Запорізька АЕС 26 листопада опинилася на межі чергового блекауту. Це сталося через коротке замикання на лінії зв'язку з енергосистемою України. Відомо, що ЗАЕС отримувала зовнішнє живлення від єдиної доступної резервної лінії електропередачі. Відновити електропостачання вдалося лише через 10 годин.
- Частковий блекаут на ЗАЕС стався 14 листопада. Як наголосили в "Енергоатомі", причина – некомпетентність російських загарбників та працівників "Росатома". Тоді окупанти під'єднали станцію до дизель-генераторів, які близько 90 хвилин забезпечували потреби ЗАЕС.
- У серпні ЗАЕС також була близька до блекауту. Тоді АЕС втратила живлення з основної високовольтної лінії 750 кВ й довелося перемикнути станцію на єдину доступну резервну лінію.