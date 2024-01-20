Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан у щоденному військовому огляді на 24 Каналі розповів, що з військової точки зору замінування станції – правильне рішення для росіян. Щодо мін по периметру ЗАЕС уже висловились у МАГАТЕ.

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Мінування ЗАЕС

Світан зазначив, що ніхто звільняти станцію взимку не буде. Весною ж можуть плануватись певні операції, зокрема, й з прямою висадкою десанту, тому росіяни "убезпечили" себе, знову замінувавши станцію. Ядерна безпека – це якраз те, чим має займатись МАГАТЕ, яке любить "цілуватись" з Путіним.

Якби МАГАТЕ захотіло прибрати росіян з території ЗАЕС, то воно б 300 разів це зробило, зупинивши контракти та допуски "Росатома" на станції, що будуються в Туреччині й Угорщині. Жодного російського солдата не залишилось би там, жодної міни, бо це втрачені мільярди доларів для "Росатома", – зауважив військовий експерт.

Пожежа нафтобази на Брянщині триває

Як сказав полковник запасу ЗСУ, влучання по нафтобазі в Брянській області було дуже серйозним. Потому було ще й добивання по об'єкту, що вже палав. Ніхто не буде її гасити, поки вона повністю не згорить. Удари по таких об'єктах дуже важливі, адже паливо – це "кров" армії.

"У російської армії величезне споживання палива. Це одне з перших завдань. Хотілось би ще більше таких якісно виконаних завдань. ГУР відпрацювало. Розвідали, дорозвідували, уточнили, виконали бойову задачу, а потім ще й контрольним прибили цю базу", – наголосив Світан.

Пуск БпЛА по російських об'єктах з Росії

За словами льотчика-інструктора, БпЛА, що виконують удари по російських об'єктах в основному летять 500 – 700 кілометрів. Є БпЛА, яким безпосередньо керує людина-оператор і направляє дрон точно в ціль. Пуски таких дронів можуть відбуватись і з території Росії, бо немає сенсу дронові долати більшу відстань з території України.

Простіше зайти групою на територію Росії, або використовувати прихованих агентів на території Росії, партизанські загони, ставити певні завдання силам національного спротиву, бо їх у Росії достатньо, щоб виконувати такого роду заходи,

– підкреслив полковник запасу ЗСУ.

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