Глава Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив у своїх соцмережах, що атака Росії на Оріхів сталася 18 січня близько 13:15. Ворожа авіація завдала 6 ударів.
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Які наслідки атаки
Малашко заявив, що окупанти поцілили у нежитлові будівлі та багатоповерховий будинок. У результаті було знищено цілий під’їзд.
Гори будівельного сміття – все, що залишилося від осель мирних мешканців, їхнього побуту, затишку, родинного щастя,
– написав він.
Спеціалісти обстежують місця прильотів. На момент публікації інформація щодо постраждалих не надходила.
Глава Запорізької ОВА назвав Росію країною-терористкою та наголосив, що вона має відповісти за свої воєнні злочини.
Наслідки російської агресії в Оріхові / Фото Юрія Малашка
Оріхів потерпає через росіян
- Росія не припиняє терор прифронтового міста Оріхів. Так, влітку окупанти вдарили по школі, де людям роздавали гуманітарну допомогу.
- У результаті, на жаль, 7 людей загинули. Співробітники ДСНС врятували 11 людей з-під завалів та передали цих постраждалих медикам.
- Раніше загарбники вдарили по Оріхову керованою авіаційною бомбою (КАБ). На жаль, загинув 1 поліцейській, ще 4 його колеги зазнали поранень. Також постраждали ще 8 людей.
- Нагадаємо, що росіяни обстріляли підприємства в Оріхові з "Градів" та спровокували пожежу. На щастя, обійшлося без загиблих.