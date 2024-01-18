Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил в своих соцсетях, что атака России на Орехов произошла 18 января около 13:15. Вражеская авиация нанесла 6 ударов.

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Какие последствия атаки

Малашко заявил, что оккупанты попали в нежилые здания и многоэтажный дом. В результате был уничтожен целый подъезд.

Горы строительного мусора – все, что осталось от жилищ мирных жителей, их быта, уюта, семейного счастья,

– написал он.

Специалисты обследуют места прилетов. На момент публикации информация о пострадавших не поступала.

Глава Запорожской ОВА назвал Россию страной-террористкой и подчеркнул, что она должна ответить за свои военные преступления.

Последствия российской агрессии в Орехове / Фото Юрия Малашко

Орехов страдает из-за россиян