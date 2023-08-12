Россияне атаковали Орехов управляемой авиабомбой. Кроме погибшего полицейского, еще 12 человек ранены. Среди раненых 4 сотрудника полиции.

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Несколько человек в тяжелом состоянии

Погибший – 31-летний капитан полиции. В полиции отметили, что погибший полицейский выполнял свой долг, "и как и его коллеги – был там, где нужен".

По словам главы МВД Игоря Клименко, сейчас врачи и парамедики полиции борются за жизнь раненых. Несколько человек в тяжелом состоянии.

"Полицейские остаются с местным населением даже в самых горячих точках. Служат и защищают. Ценой собственного здоровья и жизни", – отметил Клименко.

Также в полиции показали кадры с места обстрела, где людям в результате атаки оказывали первую медицинскую помощь.

Пострадавшие из-за обстрела Орехова / Фото полиция

Россияне обстреляли Орехов / Фото полиция

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