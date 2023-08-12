Росіяни атакували Оріхів керованою авіабомбою. Окрім загиблого поліцейського, ще 12 осіб поранено. Серед поранених 4 працівників поліції.

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Декілька людей у тяжкому стані

Загиблий – 31-річний капітан поліції. У поліції зазначили, що загиблий поліцейський виконував свій обов'язок, "і як і його колеги – був там, де потрібен".

За словами глави МВС Ігоря Клименка, зараз лікарі та парамедики поліції борються за життя поранених. Декілька людей у тяжкому стані.

"Поліцейські залишаються з місцевим населенням навіть у найгарячіших точках. Служать та захищають. Ціною власного здоров'я та життя", – зазначив Клименко.

Також у поліції показали кадри з місця обстрілу, де людям внаслідок атаки надавали першу медичну допомогу.



Постраждалі через обстріл Оріхова / Фото поліція



Росіяни обстріляли Оріхів / Фото поліція

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