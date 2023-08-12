Росіяни атакували Оріхів керованою авіабомбою. Окрім загиблого поліцейського, ще 12 осіб поранено. Серед поранених 4 працівників поліції.
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Декілька людей у тяжкому стані
Загиблий – 31-річний капітан поліції. У поліції зазначили, що загиблий поліцейський виконував свій обов'язок, "і як і його колеги – був там, де потрібен".
За словами глави МВС Ігоря Клименка, зараз лікарі та парамедики поліції борються за життя поранених. Декілька людей у тяжкому стані.
"Поліцейські залишаються з місцевим населенням навіть у найгарячіших точках. Служать та захищають. Ціною власного здоров'я та життя", – зазначив Клименко.
Також у поліції показали кадри з місця обстрілу, де людям внаслідок атаки надавали першу медичну допомогу.
Постраждалі через обстріл Оріхова / Фото поліція
Росіяни обстріляли Оріхів / Фото поліція
Росія атакувала Запорізьку область "Шахедами"
- Російські окупанти вночі 12 серпня атакували Запорізьку область дронами-камікадзе типу "Шахед". Противник завдав удару по регіону п'ятьма дронами-камікадзе, з яких три було знищено.
- Противник атакував з південно-східного напрямку. Ворожі дрони було знищено у межах Запорізької області. У Запорізькій ОВА повідомляли, що ворог запускав БпЛА по Запоріжжю, Гуляйпільському та Червоному.
- Зазначимо, що в останні дні Росія вкрай часто тероризує Запоріжжя та регіон. Зокрема, 10 серпня росіяни атакували готель Reikartz, на території якого працював дитячий табір.
- Окупанти вдарили по готелю ракетами, внаслідок чого одна людина загинула. Серед постраждалих 19 людей, з яких четверо – діти.
- Крім того, російські окупанти атакували житловий квартал Запоріжжя ввечері 9 серпня. Унаслідок обстрілу ворог зруйнував храм Святих апостолів Петра і Павла та торговельні точки.
- Російський снаряд забрав життя 43-річного чоловіка та дівчат 19 та 21 років, які були молодими музикантками.