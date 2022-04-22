Количество пострадавших пока уточняется. Об этом говорится в ежедневном отчете ОВА для Офиса Президента, сообщает 24 канал.

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Ситуация в Донецкой области остается напряженной

Ситуация в Донецкой области остается сложной и напряженной. Вдоль всей линии фронта, в частности, в районах Марьинки, Авдеевки и Угледара обстрелы не прекращаются.

Обострения у Лимана также продолжаются уже несколько дней. Из-за обстрелов "Градами" вспыхнула областная травматология. Количество пострадавших уточняется.

Ситуация в Мариуполе предыдущая. Оккупанты постоянно обстреливают город и заявляют, что он уже полностью под их контролем, однако "Азовсталь" не сдается.

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