Кількість постраждалих поки що уточнюють. Про це йдеться у щоденному звіті ОВА для Офісу Президента, повідомляє 24 канал.

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Ситуація на Донеччині залишається напруженою

Ситуація в Донецькій області залишається складною та напруженою. Уздовж всієї лінії фронту, зокрема в районах Мар'їнки, Авдіївки та Вугледару обстріли не припиняються.

Загострення біля Лиману також тривають уже кілька днів. Через обстріли "Градами" спалахнула обласна травматологія. Кількість постраждалих уточнюють.

Ситуація в Маріуполі без змін. Окупанти постійно обстрілюють місто та заявляють, що воно вже повністю під їхнім контролем, однак "Азовсталь" не здається.

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