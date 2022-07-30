Какие вызовы стоят перед новыми мигрантами рассказывает в своей аналитической статье социальный антрополог и научный сотрудник Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) Цыпылма Дарива.

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Как живут новые мигранты

Грузия привлекательна для молодых, поддерживающих оппозицию россиян и IT-специалистов, работающих в международных компаниях, благодаря либеральному безвизовому режиму. Мигранты могут оставаться в стране в течение года без регистрации, а политические активисты могут продолжать свою деятельность в области прав человека и антивоенного движения. Кроме того, умеренная стоимость жизни в Грузии и низкий уровень бюрократии во многих сферах делают начало новой жизни относительно легким.

В июне 2022 года я посетила несколько самоорганизованный мест совместной работы и встреч для русских в Тбилиси. Там ощущалось сильное чувство открытости, внутренней солидарности и желания закрепить свое присутствие в Грузии и преодолеть изоляцию,

– рассказала исследовательница.

Среди основных видов деятельности политически активных русских мигрантов в Тбилиси - социальные антивоенные проекты и солидарность с Украиной и украинскими беженцами.

Сравнение с Арменией и вызовы

Исследовательница заметила, что в Армении отношение к приезжим из России положительное, то в Грузии преобладают более сдержанные чувства. "Отчасти это объясняется страхом перед режимом президента России Владимира Путина и возможностью того, что Кремль предпримет шаги по "защите российских граждан" и усилит влияние Москвы в Грузии", – объяснила она.

В марте были отмечены случаи дискриминации русских в Грузии и даже призывы к бойкоту российских товаров.

Согласно моим недавним наблюдениям и беседам с активистами в Тбилиси, сейчас ситуация, похоже, нормализуется. Тем не менее новые русские мигранты предпочитают оставаться незаметными и дистанцироваться от общественных протестов,

– заметила Цыпылма Дарива.

В целом, российские мигранты чувствуют себя в Грузии в безопасности и поддерживают проевропейский курс страны. Однако некоторые самодостаточные активисты не уверены в своем будущем в Грузии.

Продолжающаяся война России против Украины ускорила проевропейский курс Грузии, который поддерживает большинство грузин. В июне 2022 года ЕС отклонил заявку страны на получение статуса кандидата в члены ЕС, что вызвало не только крупнейший за последние годы митинг в Тбилиси под лозунгом "Домой, в Европу", но и подъем нового гражданского движения в поддержку европейского курса Грузии. Проевропейские активисты поставили перед грузинским правительством несколько серьезных задач, которые необходимо решить до конца 2022 года: деолигархизация, политическая деполяризация и защита свободных СМИ.