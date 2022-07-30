Які виклики стоять перед новими мігрантами розповіла у своїй аналітичній статті соціальний антрополог та науковий співробітник Центру східноєвропейських та міжнародних досліджень (ZOiS) Ципилма Даріва.
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Як живуть нові мігранти
Грузія приваблива для молодих росіян та IT-фахівців, які працюють у міжнародних компаніях, завдяки ліберальному безвізовому режиму. Мігранти можуть залишатися в країні протягом року без реєстрації, а політичні активісти можуть продовжувати свою діяльність у галузі прав людини та антивоєнного руху. Крім того, помірна вартість життя в Грузії та низький рівень бюрократії у багатьох сферах роблять початок нового життя відносно легким.
У червні 2022 року я відвідала кілька самоорганізованих місць спільної роботи та зустрічей для росіян у Тбілісі. Там відчувалося сильне почуття відкритості, внутрішньої солідарності та бажання закріпити свою присутність у Грузії та подолати ізоляцію,
– розповіла дослідниця.
Серед основних видів діяльності політично активних російських мігрантів у Тбілісі – соціальні антивоєнні проєкти та солідарність з Україною та українськими біженцями.
Порівняння з Вірменією та виклики
Дослідниця зауважила, що у Вірменії ставлення до громадян Росії позитивне, то в Грузії переважають стриманіші почуття. "Це пояснюється страхом перед режимом президента Росії Володимира Путіна і можливістю того, що Кремль зробить кроки по "захисту російських громадян" і посилить вплив Москви в Грузії", – пояснила вона.
У березні були відзначені випадки дискримінації росіян у Грузії та навіть заклики до бойкоту російських товарів.
Згідно з моїми недавніми спостереженнями та розмовами з активістами в Тбілісі, зараз ситуація, схоже, нормалізується. Проте нові російські мігранти вважають за краще залишатися непомітними і дистанціюватися від громадських протестів,
– зауважила Ципилма Даріва.
Загалом російські мігранти почуваються в Грузії у безпеці та підтримують проєвропейський курс країни. Проте, деякі самодостатні активісти не впевнені у своєму майбутньому в Грузії.