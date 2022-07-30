Які виклики стоять перед новими мігрантами розповіла у своїй аналітичній статті соціальний антрополог та науковий співробітник Центру східноєвропейських та міжнародних досліджень (ZOiS) Ципилма Даріва.

​Читайте також Не є секретом, – у "Грузинському легіоні" назвали свої завдання під час війни в Україні

Як живуть нові мігранти

Грузія приваблива для молодих росіян та IT-фахівців, які працюють у міжнародних компаніях, завдяки ліберальному безвізовому режиму. Мігранти можуть залишатися в країні протягом року без реєстрації, а політичні активісти можуть продовжувати свою діяльність у галузі прав людини та антивоєнного руху. Крім того, помірна вартість життя в Грузії та низький рівень бюрократії у багатьох сферах роблять початок нового життя відносно легким.

У червні 2022 року я відвідала кілька самоорганізованих місць спільної роботи та зустрічей для росіян у Тбілісі. Там відчувалося сильне почуття відкритості, внутрішньої солідарності та бажання закріпити свою присутність у Грузії та подолати ізоляцію,

– розповіла дослідниця.

Серед основних видів діяльності політично активних російських мігрантів у Тбілісі – соціальні антивоєнні проєкти та солідарність з Україною та українськими біженцями.

Порівняння з Вірменією та виклики

Дослідниця зауважила, що у Вірменії ставлення до громадян Росії позитивне, то в Грузії переважають стриманіші почуття. "Це пояснюється страхом перед режимом президента Росії Володимира Путіна і можливістю того, що Кремль зробить кроки по "захисту російських громадян" і посилить вплив Москви в Грузії", – пояснила вона.

У березні були відзначені випадки дискримінації росіян у Грузії та навіть заклики до бойкоту російських товарів.

Згідно з моїми недавніми спостереженнями та розмовами з активістами в Тбілісі, зараз ситуація, схоже, нормалізується. Проте нові російські мігранти вважають за краще залишатися непомітними і дистанціюватися від громадських протестів,

– зауважила Ципилма Даріва.

Загалом російські мігранти почуваються в Грузії у безпеці та підтримують проєвропейський курс країни. Проте, деякі самодостатні активісти не впевнені у своєму майбутньому в Грузії.

Війна Росії проти України, що триває, прискорила проєвропейський курс Грузії, який підтримує більшість грузинів. У червні 2022 року ЄС відхилив заявку країни на отримання статусу кандидата в члени ЄС, що викликало не лише найбільший за останні роки мітинг у Тбілісі під гаслом "Додому, до Європи", а й піднесення нового громадянського руху на підтримку європейського курсу Грузії. Проєвропейські активісти поставили перед грузинським урядом кілька серйозних завдань, які необхідно вирішити до кінця 2022 року: деолігархізація, політична деполяризація та захист вільних ЗМІ.