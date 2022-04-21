Россияне в Харьковской области заблокировали выезд для местных и довоз гуманитарной помощи

На временно захваченной российскими войсками территории Харьковской области оккупанты запрещают местным выезжать на подконтрольные территории Украины. Кроме того, блокируют поставки гуманитарной помощи.

Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных Сил Украины. Там отметили, что ситуация существенно не изменилась.

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Блокируют выезд местным

"На временно захваченной территории Харьковской области оккупационные войска запрещают перемещение местного населения в сторону территории, подконтрольной Силам обороны Украины, блокирована доставка гуманитарной помощи с украинской стороны", – заявили в Генштабе.

Там также добавили, что сейчас идет частичная блокировка Харькова. В то же время вражеские войска продолжают разрушать инфраструктуру города артиллерией.

К слову, из-за обстрелов в Харькове за минувшие сутки, 20 апреля, вспыхнули 13 пожаров. По информации ГСЧС, больше всего пострадал Московский район города.

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