Соответствующее заявление сделал заместитель российского МИДа Андрей Руденко. Об этом российский политик рассказал в интервью изданию.

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В России цинично заявили, что готовы к визиту Лукашенко в Крым

Что касается посещения полуострова президентом (говорится о самопровозглашенном президенте Беларуси – 24 канал) Александром Григорьевичем Лукашенко, то крымские власти неоднократно заявляла о готовности принять его хоть сейчас,

– заявил политик.

Добавил, что якобы дальнейшее укрепление сотрудничества Белоруссии с Крымом и Севастополем, включительно с установлением прямого авиа - и железнодорожного сообщения, – якобы положительно воспримут люди.

Что этому предшествовало

Владимир Путин посетил временно оккупированный Россией Крым 4 ноября 2021 года. Причина визита – принять "участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня народного единства" в Севастополе.

В украинском МИД объяснили, что визит главы Кремля на полуостров не согласовывали с Украиной. В ведомстве рассказали, что Путин незаконно посетил оккупированный Крым.

Александр Лукашенко в начале декабря 2021 года заявил, что якобы Крым де-факто и де-юре стал российским после непризнанного ООН, ЕС, США, Украиной и ее союзниками "крымского референдума".

Самопровозглашенный президент Беларуси также заявил, что он намерен посетить оккупированный Крым. Добавил, что договаривался об этом с президентом России Владимиром Путиным.

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