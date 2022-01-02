Відповідну заяву зробив заступник російського МЗС Андрій Руденко. Про це російський політик розповів у інтерв'ю виданню.
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У Росії цинічно заявили, що готові до візиту Лукашенка в Крим
Що стосується відвідування півострова президентом (мовиться про самопроголошеного президента Білорусі – 24 канал) Олександром Григоровичем Лукашенком, то кримська влада неодноразово заявляла про готовність прийняти його хоч зараз,
– заявив політик.
Додав, що нібито подальше зміцнення співпраці Білорусії з Кримом та Севастополем, включно з встановленням прямого авіа- та залізничного сполучення, – нібито позитивно сприймуть люди.
Що цьому передувало
- Володимир Путін відвідав тимчасово окупований Росією Крим 4 листопада 2021 року. Причина візиту – взяти участь "у святкових заходах з нагоди Дня народної єдності" у Севастополі.
- В українському МЗС пояснили, що візит очільника Кремля на півострів не узгоджували з Україною. У відомстві розповіли, що Путін незаконно відвідав окупований Крим.
- Олександр Лукашенко на початку грудня 2021 року заявив, що нібито Крим де-факто і де-юре став російським після невизнаного ООН, ЄС, США, Україною та її союзниками "кримського референдуму".
- Самопроголошений президент Білорусі також заявив, що він має намір відвідати окупований Крим. Додав, що домовлявся про це з президентом Росії Володимиром Путіним.
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