Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович на вечернем брифинге рассказал, что одна из целей врага в настоящее время – Кривой Рог. По состоянию на 26 апреля оккупанты хотят наступать на город, однако ВСУ уничтожили их состав боеприпасов и 70 военных, передает 24 канал.

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Оккупанты хотят наступать на Кривой Рог

Арестович подчеркнул, что в направлении Кривого Рога противник прилагает огромные усилия. Враг концентрирует свои силы на Севере Херсонской области и хочет продвинуться в сторону города.

Впрочем, сегодня в течение суток (26 апреля – ред. 24 канал) оккупанты понесли на этом направлении потери – не менее 70 погибших военных и уничтоженный состав боеприпасов,

– подчеркнул советник главы ОП.

Алексей Арестович добавил, что Вооруженные Силы Украины осуществляют на этом направлении стратегическую оборонительную операцию, и делают это очень удачно.

Последние новости из Кривого Рога: коротко

19 апреля Александр Вилкул рассказал об обстрелах оккупантами Криворожского района. Он отметил, что линия фронта тогда проходила уже внутри Херсонской области.

В Кривом Роге 21 апреля решили изменить топографические названия, связанные со страной-агрессором. Под переименование попали, в частности, названия улиц.

На Пасху, 24 апреля, жители города сознательно обходили церкви Московского патриархата и массово святили паски в храмах ПЦУ и УГКЦ.

В тот же день мэр города заявил, что россияне собирают наступательное ударное формирование в направлении Кривого Рога в Херсонской области, однако населенный пункт готов к эффективной обороне.

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