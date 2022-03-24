Россияне хотят оккупировать еще одну страну

Вчера Association of Reintegration of Crimea писала о том, что оккупанты рассматривают Крым, как "железнодорожный хаб" российской агрессии.

В первые недели масштабной российской агрессии против Украины пропаганда оккупантов сообщала об ожидаемом налаживании "железнодорожного сообщения" между полуостровом и фейковыми "республиками Донбасса".

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Крым – "железнодорожный хаб"

Позже от оккупантов начали звучать заявления о том, что Крым станет якобы "железнодорожным хабом" в сообщении России с Одессой и Николаевом. Также подтверждаются ранее обнародованные прогнозы Ассоциации о "присоединении" незаконного "федерального унитарного предприятия" "Крымская железная дорога" к "Российской железной дороге".

Ассоциация добавила, что даже при имеющихся только в больном воображении российских агрессорах оккупации ими Одесской и Николаевской областей, желаемое агрессором железнодорожное сообщение России с черноморскими портами материковой Украины заведомо не будет иметь экономического значения.

Ведь мировое сообщество заведомо не будет признавать гипотетическую "оккупационную власть", поэтому морские торговые операции с любыми украинскими портами, подконтрольными агрессору, осуществляться не будут.

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Оккупация Молдовы

Впрочем, оккупанты действительно имеют прямые военные цели в описанном их пропагандой "железнодорожном сообщении", и они заключаются в стремлении обеспечить военную агрессию, а затем и оккупацию Молдовы, а также вооруженную блокировку международного дунайского судоходства.

Указанные очевидные преступные планы российского агрессора, несмотря на их неосуществимость из-за героизма Вооруженных Сил Украины и всего Украинского народа, очевидно опираются именно на Крым, как на базу российской вооруженной экспансии против всего региона Южной Европы, добавляла Ассоциация.

А уже сегодня, в подтверждение вынужденной "суходильности" стратегической доктрины агрессора, Военно-Морские Силы Украины отчитывались об ударе в порту Бердянска.

В частности, сообщается о "тяжелой судьбе" большого десантного корабля "Орск" (по другим источникам его близнец "Саратов"), который уже несколько суток стал судном поставки военной техники в театр боевых действий и даже "героем" российского телевидения. А теперь этот русский военный корабль не только ушел в верном направлении, но и "внезапно" оказался тяжелее воды.

Говорят, что еще два десантных корабля агрессора, которые были рядом, также получили на память "сувениры".

При этом Бердянск сейчас находится у агрессора "в тылу", а значит, Украина наглядно демонстрирует, что стратегические намерения России превратить захваченные порты Украины в "безопасные" военные гавани оккупантов оказались ложными.

А о тактической бездарности российского морского командования писать ничего не стану, здесь ничего не изменилось и даже неинтересно.

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