Город полностью находится под контролем украинских сил. Об этом Александр Рясный рассказал в интервью Radio NV.

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Какова ситуация в Селидово

Многие платформы России вбрасывают информацию, что якобы Селидово уже под их контролем, вроде бы какие-то подразделения находятся в самом населенном пункте. Это информация фейковая. Селидово полностью под контролем наших сил, а сил противника в населенном пункте нет,

– говорит Рясный.

Украинский военный рассказал, что сначала россияне пытались захватить Селидово "в лоб с востока", но их остановили. Сейчас, по его словам, оккупанты применяют тактику малых штурмовых групп, подкрепленных бронетехникой, пытаясь охватить город с флангов.

"Частично имеют успех на некоторых участках. И, к сожалению, не можем исключить угрозы того, что они охватят населенный пункт. Угроза окружения, к сожалению, она есть. Но уже в течение месяца она есть", – сообщил военный.

Он добавил, что противник получает мощный отпор из всего имеющегося вооружения. Он отметил, что все потуги оккупантов "будут сдерживаться", а украинские защитники прилагают максимум усилий, чтобы не допустить захвата города.

Рясный объяснил, что речь идет об оперативном окружении – российские силы пытаются перерезать все логистические пути и удерживать их под огневым контролем с помощью артиллерии, дронов и других средств, чтобы максимально усложнить логистику, подвоз личного состава и боеприпасов Силам обороны.