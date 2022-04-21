Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в эфире 24 канала.

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Многие лидеры просили уволить гражданских в Мариуполе

По его словам, ранее освободить гражданских в Мариуполе россиян умоляла Турция – страна, с которой Россия не хочет портить отношения, а также китайское руководство, потому что в городе на начало войны было около 360 китайских студентов.

"Они просили отпустить людей, но в результате их пришлось вывозить не отдельно, а в числе беженцев. Там тоже были турецкие студенты", – сказал он.

Советник главы ОП подчеркнул, что к просьбам освободить гражданских в Мариуполе присоединились также международные организации, руководство ведущих стран мира, руководство церквей и т.д.

Россияне хотят показательно наказать Мариуполь

Но, как объяснил Арестович, россияне на это не идут.

Здесь следует понимать, что россияне хотят показательно наказать Мариуполь. Они хотят, чтобы мы получили огромную трагедию, психологически сломались на переговоры и потеряли волю к сопротивлению.

– говорит он.

Советник главы ОП добавил, что у оккупантов нет даже Мариуполя, город сохраняет волю к сопротивлению, уничтожает противника, поэтому Украина не сломается. Поэтому здесь уже идет вопрос мести.

"Это напоминает судьбу сирийского Алеппо – города, который они показательно уничтожили, чтобы потом этим примером угрожать другим городам. Но Алеппо они уничтожили за полтора года, а украинский Мариуполь – за полтора месяца. И это рашизм в чистом виде, здесь нет других объяснений", – подытожил Арестович.

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К слову, сотни людей остаются под завалами мариупольского завода "Азовсталь". Накануне российские оккупанты сбросили на него мощную авиационную бомбу весом около 3 тонн. Там скрывались гражданские жители города, в том числе и дети.