Про це розповів радник глави Офісу Президента Олексій Арестович в ефірі 24 каналу.

До теми Арестович відповів, яка зараз ситуація на заводі "Азовсталь" у Маріуполі

Багато лідерів просили звільнити цивільних у Маріуполі

За його словами, раніше звільнити цивільних у Маріуполі росіян благала Туреччина – країна, з якою Росія не хоче псувати відносини, а також китайське керівництво, бо в місті на початок війни було близько 360 китайських студентів.

"Вони просили відпустити людей, але в результаті їх довелося вивозити не окремо, а в числі біженців. Там також були турецькі студенти", – сказав він.

Радник глави ОП наголосив, що до прохань звільнити цивільних у Маріуполі долучилися також міжнародні організації, керівництво провідних країн світу, керівництво церков тощо.

Росіяни хочуть показово покарати Маріуполь

Але, як пояснив Арестович, росіяни на це не йдуть.

Тут треба розуміти, що росіяни хочуть показово покарати Маріуполь. Вони хочуть, щоб ми отримали величезну трагедію, психологічно зламалися на перемовини та втратили волю до спротиву,

– каже він.

Радник глави ОП додав, що в окупантів немає навіть Маріуполя, місто зберігає волю до спротиву, знищує противника, тож Україна не зламається. Тому тут вже йде питання помсти.

"Це нагадує долю сирійського Алеппо – міста, яке вони показово знищили, щоб потім цим прикладом погрожувати іншим містам. Але Алеппо вони знищили за півтора роки, а український Маріуполь – за півтора місяці. І це рашизм в чистому вигляді, тут інших пояснень немає", – підсумував Арестович.

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До слова, сотні людей залишаються під завалами маріупольського заводу "Азовсталь". Напередодні російські окупанти скинули на нього потужну авіаційну бомбу вагою близько 3 тонн. Там переховувались цивільні мешканці міста, зокрема й діти.