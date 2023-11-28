Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан поделился с 24 Каналом мнениями по этому заявлению. По его словам, Сальдо перешел на российский "боярышник" и испытывает проблемы с восприятием реальности.

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Два сценария оккупантов, с треском провалившихся

Как рассказал военный эксперт, россияне действительно имели возможность захватить Одессу, но полтора года назад в начале полномасштабного вторжения. Такой сценарий имел бы место, если бы 70 тысячное оккупационное войско передислоцировали из-под Киева и Сум на Херсонское направление, впоследствии двигаясь через трассу Одесса – Киев в Приднестровье.

Они благодаря Сальдо упустили такой шанс, потому что захотели выйти не к Приднестровью и как-то достичь Одессы, а захотели сразу взять Киев. Однако "хотение" сломалось и они такую возможность однозначно потеряли,

– объяснил летчик-инструктор.

Также россияне могли пойти в Одессу, когда находились на правом берегу Херсона в 2022 году. Тогда на правобережье дислоцировалось более 25 тысяч вражеских десантников. Несмотря на это, россиянам не хватало сил, средств и механизмов обойти Николаев и двигаться в Одессу через южные порты.

Справка. В ходе контрнаступательной операции, продолжавшейся с 29 августа по 11 ноября 2022 года, Вооруженные Силы Украины освободили правобережную Херсонщину, включая Херсон из-под российской оккупации.

"Сейчас у них однозначно нет сил и средств не только, чтобы двигаться на Херсон, Одессу или Николаев. У них нет вообще сил и средств, чтобы удержать левый берег. Россияне это прекрасно понимают", – заметил Свитан.

У россиян начался мандраж

Свитан отметил, что оккупанты развертывают 104 гвардейский десантно-штурмовой полк у входа в Крым – вдоль Перекопского перешейка и озера Сиваш.

Они "запечатываются" в Крыму, а не куда-то двигаются. Они видят, что теряют левый берег. А по потере левобережья Херсонского направления у них также "сложится" Запорожское направление,

– объяснил полковник ВСУ в запасе.

Поэтому информация Сальдо о повторном взятии Херсона – это дезинформация, направленная в информационный поток для влияния на решение украинского военного руководства.

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Очевидно, россияне забыли, что воюют на территории Украины, на которой есть немало украинских партизан. Поэтому "центр принятия решений", как говорят оккупанты, в курсе всех возможных планов и возможностей врага.

Можно предположить, что у россиян начался мандраж, если они как "дезу" используют такие фантастические предпосылки.

– подытожил Роман Свитан.

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