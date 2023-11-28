Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан поділився з 24 Каналом думками щодо цієї заяви. За його словами, Сальдо перейшов на російський "глід" та має проблеми зі сприйняттям реальності.
Важливо Росіяни тиснуть під Бахмутом та Авдіївкою: як за тиждень змінилась лінія фронту
Два сценарії окупантів, які з тріском провалилися
Як розповів військовий експерт, у росіян дійсно була можливість захопити Одесу, але півтора року тому на початку повномасштабного вторгнення. Такий сценарій мав би місце, якби 70 тисячне окупаційне військо передислокували з-під Києва та Сум на Херсонський напрямок, згодом рухаючись через трасу Одеса – Київ до Придністров'я.
Вони завдяки Сальдо втратили такий шанс, бо захотіли вийти не до Придністров'я і якось досягнути Одеси, а захотіли одразу взяти Київ. Однак "хотіння" зламалося й вони таку можливість однозначно втратили,
– пояснив льотчик-інструктор.
Також росіяни могли піти на Одесу, коли перебували на правому березі Херсонщини у 2022 році. Тоді на правобережжі дислокувалося понад 25 тисяч ворожих десантників. Попри це, росіянам не вистачало сил, засобів та механізмів обійти Миколаїв та рухатися в Одесу через південні порти.
"Зараз у них однозначно немає сил та засобів не лише, щоб рухатися на Херсон, Одесу чи Миколаїв. У них немає взагалі сил та засобів, щоб втримати лівий берег. Росіяни прекрасно це розуміють", – зауважив Світан.
У росіян почався мандраж
Світан зазначив, що окупанти розгортають 104 гвардійський десантно-штурмовий полк біля входу в Крим – вздовж Перекопського перешийка та озера Сиваш.
Вони "запечатуються" в Криму, а не кудись рухаються. Вони бачать, що втрачають лівий берег. А за втратою лівобережжя Херсонського напрямку в них також "складеться" Запорізький напрямок,
– пояснив полковник ЗСУ в запасі.
Тому інформація Сальдо щодо повторного взяття Херсону – це дезінформація, направлена в інформаційний потік для впливу на рішення українського військового керівництва.
Світан про ситуацію на лівобережжі Херсонщини: дивитися відео
Вочевидь, росіяни забули, що воюють на території України, на якій є чимало українських партизанів. Тому "центр ухвалення рішень", як кажуть окупанти, в курсі всіх можливих планів та можливостей ворога.
Можна припустити, що в росіян почався мандраж, якщо вони як "дезу" використовують такі фантастичні передумови,
– підсумував Роман Світан.
Ситуація на фронті: головне
- У ISW пояснили, що попри складні погодні умови, як російські, так і українські військові продовжують наземні атаки по всій території України. Хоча це відбувається дещо повільніше через сніг і погану видимість.
- Українські військові на Мелітопольському напрямку просунулися на південь від Роботиного. Російські війська атакують у шести напрямках у районі Авдіївки. Також важкі бої точаться поблизу Авдіївського коксохімічного заводу та промислової зони. Натомість під Бахмутом українські сили стримують ворога.
- 27 листопада Сили оборони України продовжували наземні атаки на південь від Бахмута. Відтак українські війська відбили понад 26 російських атак поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.