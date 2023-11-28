Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан поділився з 24 Каналом думками щодо цієї заяви. За його словами, Сальдо перейшов на російський "глід" та має проблеми зі сприйняттям реальності.

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Два сценарії окупантів, які з тріском провалилися

Як розповів військовий експерт, у росіян дійсно була можливість захопити Одесу, але півтора року тому на початку повномасштабного вторгнення. Такий сценарій мав би місце, якби 70 тисячне окупаційне військо передислокували з-під Києва та Сум на Херсонський напрямок, згодом рухаючись через трасу Одеса – Київ до Придністров'я.

Вони завдяки Сальдо втратили такий шанс, бо захотіли вийти не до Придністров'я і якось досягнути Одеси, а захотіли одразу взяти Київ. Однак "хотіння" зламалося й вони таку можливість однозначно втратили,

– пояснив льотчик-інструктор.

Також росіяни могли піти на Одесу, коли перебували на правому березі Херсонщини у 2022 році. Тоді на правобережжі дислокувалося понад 25 тисяч ворожих десантників. Попри це, росіянам не вистачало сил, засобів та механізмів обійти Миколаїв та рухатися в Одесу через південні порти.

Довідка. У ході контрнаступальної операції, що тривала з 29 серпня до 11 листопада 2022 року, Збройні Сили України звільнили правобережну Херсонщину, включно з Херсоном з-під російської окупації.

"Зараз у них однозначно немає сил та засобів не лише, щоб рухатися на Херсон, Одесу чи Миколаїв. У них немає взагалі сил та засобів, щоб втримати лівий берег. Росіяни прекрасно це розуміють", – зауважив Світан.

У росіян почався мандраж

Світан зазначив, що окупанти розгортають 104 гвардійський десантно-штурмовий полк біля входу в Крим – вздовж Перекопського перешийка та озера Сиваш.

Вони "запечатуються" в Криму, а не кудись рухаються. Вони бачать, що втрачають лівий берег. А за втратою лівобережжя Херсонського напрямку в них також "складеться" Запорізький напрямок,

– пояснив полковник ЗСУ в запасі.

Тому інформація Сальдо щодо повторного взяття Херсону – це дезінформація, направлена в інформаційний потік для впливу на рішення українського військового керівництва.

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Вочевидь, росіяни забули, що воюють на території України, на якій є чимало українських партизанів. Тому "центр ухвалення рішень", як кажуть окупанти, в курсі всіх можливих планів та можливостей ворога.

Можна припустити, що в росіян почався мандраж, якщо вони як "дезу" використовують такі фантастичні передумови,

– підсумував Роман Світан.

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